Депутат Антон Немкин рассказал об опасности ботнетов

Попасть в ботнет достаточно легко, если не относиться с осторожностью к различным предложениям в интернете, регулярно переходить по подозрительным ссылкам и оставлять свои данные на сомнительных сайтах. Однако в связи с замедлением в России видеохостинга YouTube задача для преступников упростилась. Достаточно лишь выпустить в онлайн вирус, позиционируя его как средство «ускорения» американского видеохостинга. Этот способ уже активно применяется злоумышленниками. В итоге подобное вредоносное ПО заражает мобильное устройство, и его владелец становится косвенным участником в любых преступлениях, совершаемых с помощью ботнетов.