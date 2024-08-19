Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 20 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 20 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Братьев Кашириных, 100 — с 09.30 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Кудрявцева, 27 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Куйбышева, 55, 67 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Пекинская, 19-А, 25-А, 27-А — с 09.00 до 13.00.
Отключение газоснабжения:
— пер. Театральный, 16 (подъезды 2, 3); Жукова, 44-А; Дегтярева, 60 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— ч/с: ч/с: Иртышская, 3−34; Карпинского, 47−72-А; Пятигорская, 40−62; Связи, 1−26; Архангельская, 1−10; Садоводческая, 1−40А; Камышовая, 13−66; Низкая, 1−24; Общественная, 1−10; Чебаркульская, 1−20; Златоустовская, 70; Профинтерна, 26; Плужная, 27−58А; Клиническая, 22−26; Полетаевская, 7/1−28; Гоголя, 58−60/2; пер. Виноградный, 19−28; Марата, 8−34; Сосновская, 45−51; Салтыкова, 49−67; Белорусская, 1−12 — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Мамина, 9, 11, 11-В — с 09.00 до 20.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Гидроузел, пер. Короткий, 2, 4 — с 14.00 20.08.24 до 14.00 23.08.24.
Отключение газоснабжения:
— пр. Ленина, 68 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Шершни: ч/с: Заводская, 8, 8-А, 8-Б, 8-В — с 08.00 до 18.00;
— пос. Шершни: Парковая, 1−4/2; Пролетарская, 16, 19; Садовая, 1−2-Б; Заводская, 1−14; Центральная, 5, 12−26-А — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.