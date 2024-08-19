Новую дорогу начнут прокладывать в Гатово в 2025 году

МИНСК, 19 авг — Sputnik. В 2025 году начнется строительство подъездной дороги к промышленному узлу «Колядичи», сообщил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Денис Вихренко.
В данный момент, по его словам, идет получение разрешительных документов. По информации агентства «Минск-Новости», дорога будет двухполосной (по одной полосе в каждом направлении), она свяжет улицу Бабушкина в Колядичах с агрогородком Гатово.
Сейчас заезд в Гатово выполняется по автодороге Н-9034, которая проходит в непосредственной вблизи от агрогородка Новый Двор. Действующая артерия довольно узкая, в часы пик там часто образуются пробки. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения завода «Белгипс» в Гатово в марте 2020 года поручил расширить этот дорожный участок.
Новый проезд не только соединит две крупные промышленные зоны, но и разгрузит существующие автодорожные ветки вблизи МКАД.
Ранее сообщалось, что строительство дороги из Колядичей в Гатово начнется во втором полугодии 2024-го. Заявлялось, что на дороге будет сделан выезд на вторую кольцевую дорогу в Минске.