Новую дорогу начнут прокладывать в Гатово в 2025 году

Сейчас заезд в Гатово выполняется по автодороге Н-9034, которая проходит в непосредственной вблизи от агрогородка Новый Двор. Действующая артерия довольно узкая, в часы пик там часто образуются пробки. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения завода «Белгипс» в Гатово в марте 2020 года поручил расширить этот дорожный участок.