Кадыров публично поддержал Маска и отблагодарил за Starlink

Рамзан Кадыров обратился к предпринимателю Илону Маску после поста о том, что тот не передавал главе Чечни электрокар Tesla Cybertruck. Кадыров призвал американского предпринимателя продолжать творить, а также поблагодарил за систему Starlink в зоне СВО. При этом и сам американский бизнесмен, и представитель Кремля Дмитрий Песков отрицали ее применение Россией.
«Ты настолько отсталый?».
Рамзан Кадыров отреагировал на пост Илона Маска, в котором предприниматель заявил, что не дарил главе Чечни электромобиль Cybertruck:
«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины».
Кадыров отметил, что разработки американского бизнесмена «здорово помогают»: «Ты в любом случае молодец!».
До этого Маск прокомментировал пост журналиста New York Times Сэта Абрамсона в соцсети X, возмутившегося тем, что предприниматель поставляет авто «одному из врагов Америки».
«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты еще один пример, как устаревшие медиа врут», — написал предприниматель.
При этом генеральный директор Tesla и основатель SpaceX не уточнил, как Кадыров мог получить электрокар.
Starlink в зоне СВО.
В посте Кадыров также отдельно поблагодарил Маска за Starlink ???(глобальную спутниковую систему, разворачиваемую компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного спутникового доступа в интернет в местах с ненадежным или дорогим соединением)...
«Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — заявил Кадыров.
В феврале 2024 года портал Defense One сообщал, что российские военные якобы используют терминалы Starlink в зоне проведения специальной военной операции. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта система не сертифицирована в РФ, соответственно она официально не поставляется и не используется в стране.
«В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», — подчеркивал тогда Маск в соцсети X.
Как в Чечне модифицировали Cybertruck.
17 августа Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого» предпринимателя Илона Маска Tesla Cybertruck. В посте он написал, что «с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют “Киберзверь”:
«Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина».
В Чечне на электромобиль установили крупнокалиберный пулемет.
«Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот “зверь” принесет много пользы нашим бойцам», — заявил Кадыров.
Тогда глава Чечни тоже благодарил «сильнейшего гения современности и специалиста» за «один из самых лучших автомобилей в мире», в который влюбился, и пригласил Маска в гости.