Кадыров публично поддержал Маска и отблагодарил за Starlink

Рамзан Кадыров обратился к предпринимателю Илону Маску после поста о том, что тот не передавал главе Чечни электрокар Tesla Cybertruck. Кадыров призвал американского предпринимателя продолжать творить, а также поблагодарил за систему Starlink в зоне СВО. При этом и сам американский бизнесмен, и представитель Кремля Дмитрий Песков отрицали ее применение Россией.