Барабанщик группы Anthrax рассказал, что группа записала около 14 новых песен

По словам музыканта, среди нового материала есть эпическая по духу композиция, напоминающая In The End из лонгплея Worship Music (2011) и Blood Eagle Wings из For All Kings (2016). «Она вращается вокруг путешествия, которое мы прошли в группе», — уточнил Бенанте в интервью Metal Hammer.