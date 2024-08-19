В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для строительства моста

В Ростове-на-Дону власти ищут подрядчика для строительства моста через реку Темерник. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Подрядчика ищет дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры донской столицы. Специалистам необходимо заняться реконструкцией незавершенного объекта, а именно мост через реку Темерник в створе улицы Песчаной. На работы готовы направить больше 90,5 млн рублей.
Согласно опубликованной документации, длина моста составляет 64,62 метра, а ширина проезжей части — порядка 12 метров. Строительные работы разделены на пять этапов. Первый должен начаться в сентябре и завершиться в декабре этого года. А последний этап необходимо закончить к декабрю следующего года.