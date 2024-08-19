В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для строительства моста

Согласно опубликованной документации, длина моста составляет 64,62 метра, а ширина проезжей части — порядка 12 метров. Строительные работы разделены на пять этапов. Первый должен начаться в сентябре и завершиться в декабре этого года. А последний этап необходимо закончить к декабрю следующего года.