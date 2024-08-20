В Прикамье полицейский помог семье, у которой на трассе заглохла машина

Инспектор ДПС Госавтоинспекции по Горнозаводскому округу лейтенант полиции Михаил Копылов в нерабочее время ехал на своей машине по трассе Кунгур — Соликамск — Горнозаводск. На 22-м километре дороги он заметил стоящий на обочине автомобиль включенным аварийным сигналом, и остановился. Рядом стояла женщина. В салоне находилось трое детей, рассказали в краевом МВД.
Оказалось, что женщина с мужем и тремя детьми возвращалась домой из отпуска. Но по дороге двигатель машины заглох и не заводился. Со слов женщины, ее супруг полтора часа назад уехал на попутном транспорте за помощью и до сих пор не вернулся. Ситуацию усугубляло отсутствие здесь сотовой связи.
Тогда госавтоинспектор доехал до места, где ловила связь, и вызвал эвакуатор. Также он дозвонился до главы семейства. Тот сообщил, что возвращается к своей машине пешком. Полицейский подобрал его на дороге, а затем довез семью до ближайшей гостиницы в Горнозаводске.
В пресс-службе МВД пояснили, что позже спасенный мужчина написал слова признательности в адрес Госавтоинспекции и отметил компетентность и отзывчивость сотрудника.