В Прикамье полицейский помог семье, у которой на трассе заглохла машина

Оказалось, что женщина с мужем и тремя детьми возвращалась домой из отпуска. Но по дороге двигатель машины заглох и не заводился. Со слов женщины, ее супруг полтора часа назад уехал на попутном транспорте за помощью и до сих пор не вернулся. Ситуацию усугубляло отсутствие здесь сотовой связи.