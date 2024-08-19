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Джин Симмонс из KISS получил ключи от города Ниагара-Фолс

Вокалисту и басисту американской глэм-метал-группы KISS Джину Симонсу вручили символические «ключи» от города Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк.

Источник: Звук

Вокалисту и басисту американской глэм-метал-группы KISS Джину Симонсу вручили символические «ключи» от города Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк.

Артист также получил ключи от другого города возле Ниагарского водопада — Норт-Тонаванда, сообщает Blabbermouth. Кроме того, в честь Симмонса будет временно переименована одна из улиц Ниагара-Фолс.

Таким образом музыканта отблагодарили за его инвестиционный вклад в бизнес-сообщество города. Джин сотрудничает с местной компанией Rock Steady Sodas, помогающей ему в производстве собственных газированных напитков MoneyBag Sodas.

Ранее стало известно, что кавер Симмонса на классический трек Stormy Weather (1933) прозвучит в предстоящем байопике о Рональде Рейгане.