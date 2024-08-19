Жаловалась на усталость: В Ростове врачи нашли у пациентки редкое заболевание во время диспансеризации

Как объясняют специалисты, эндометриоз, который подразумевает разрастание эндометрия — клеток внутренней оболочки матки в нетипичных для него местах — само по себе заболевание не редкое. Его экстрагенитальная форма развивается на фоне гормональных, иммунных и генетических нарушений и является наиболее редким вариантом эндометриоза. Такой вид недуга поражает все органы и ткани кроме половых, чаще — расположенные рядом. В зависимости от локализации эндометрия пострадать могут мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, брюшина, кишечник, пупок, аппендикс, легкие и их оболочки — плевры, а также диафрагма, печень, почки и послеоперационные рубцы, например, от кесарева сечения.