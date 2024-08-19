Жаловалась на усталость: В Ростове врачи нашли у пациентки редкое заболевание во время диспансеризации

Если человек понимает, что перед ним стоит реальная угроза заболеть раком, то сразу же мчится к врачу. Но слабость и другие подобные симптомы многие недооценивают, хотя недомогание может сигнализировать о серьезной проблеме. Так произошло с 32-летней жительницей Ростова. Пациентка обратилась в больницу с жалобами на усталость, но врачи нашли у нее редкую болезнь.
ПОКИНУЛИ СИЛЫ, НАПУГАЛИ СИМПТОМЫ.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, женщина обратилась за медицинской помощью в поликлинику № 9. Попав на прием к врачу-терапевту Марьяне Бабаянц, она перечислила свои жалобы: в последнее время постоянно чувствует слабость и усталость. Поскольку отдых не помогал восстановиться, ростовчанка решилась пройти обследование — мало ли что.
— Ей порекомендовали прохождение диспансеризации, которая выполняется в рамках национального проекта «Здравоохранение», — уточнили в пресс-службе донского минздрава.
При обследовании стало ясно, почему у женщины пропали силы. Прочитав результаты анализов, терапевт выявила у пациентки анемию. Вот только, как говорят медики, это не самостоятельное заболевание, а вторичное, и нужно было выяснять дальше, что стало причиной снижения уровня гемоглобина в крови.
НЕРЕДКАЯ БОЛЕЗНЬ В НЕТИПИЧНОЙ ФОРМЕ.
Тогда специалист направила ростовчанку на дополнительные обследования, а также на осмотр к врачу-гинекологу.
— После всех обследований пациентке был поставлен окончательный диагноз — эндометриоз с обширными экстрагенитальными проявлениями.
Как объясняют специалисты, эндометриоз, который подразумевает разрастание эндометрия — клеток внутренней оболочки матки в нетипичных для него местах — само по себе заболевание не редкое. Его экстрагенитальная форма развивается на фоне гормональных, иммунных и генетических нарушений и является наиболее редким вариантом эндометриоза. Такой вид недуга поражает все органы и ткани кроме половых, чаще — расположенные рядом. В зависимости от локализации эндометрия пострадать могут мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, брюшина, кишечник, пупок, аппендикс, легкие и их оболочки — плевры, а также диафрагма, печень, почки и послеоперационные рубцы, например, от кесарева сечения.
ГРОЗИТ БЕСПЛОДИЕМ.
И, хотя экстрагенитальный эндометриоз представляет мало угрозы для жизни женщины, но лечить его нужно обязательно, напоминают врачи. То есть предотвращать разрастание эндометрия. Иначе заболевание приводит к болям и бесплодию. А внешне недуг порой проявляется синюшными кровоподтеками.
32-летнюю ростовчанку тем временем направили на консультацию к гинекологу РостГМУ, чтобы определить дальнейшую тактику лечения.
— Обращаемся ко всем женщинам: не затягивайте с визитом к врачу при малейших отклонениях вашего организма от нормы и не занимайтесь самолечением, — призывают в министерстве здравоохранения Ростовской области. — Запущенные заболевания сложно поддаются лечению и могут привести к необратимым последствиям.