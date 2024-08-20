Пермячка отстояла в суде свою покупку билета в Таиланд за пятую часть стоимости

Покупательница обратилась к перевозчику с претензией, где заявила, что ее должны доставить в Таиланд и обратно по той же цене, что и была два дня назад. Но авиаперевозчик не согласился с ее требованиями. Тогда пермячка обратилась в суд. На процессе представители авиакомпании упирали на то, что билеты задешево продали случайно, дескать, был технический сбой, потому и цена на них в момент продажи оказалась некорректной. На самом деле они стоят в пять раз дороже.