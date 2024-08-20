Пермячка отстояла в суде свою покупку билета в Таиланд за пятую часть стоимости

Кировский районный суд встал на сторону женщины, купившей осенью прошлого года билеты из Екатеринбурга до Пхукета и обратно за 29 955 рублей. Она собиралась лететь туда в марте этого года, зашла на сайт авиакомпании и, решив, что цена на билеты вполне подходящая, оплатила их. Однако через два дня перевозчик сообщил ей, что сделка была некорректной, и вернул деньги за билеты.
Покупательница обратилась к перевозчику с претензией, где заявила, что ее должны доставить в Таиланд и обратно по той же цене, что и была два дня назад. Но авиаперевозчик не согласился с ее требованиями. Тогда пермячка обратилась в суд. На процессе представители авиакомпании упирали на то, что билеты задешево продали случайно, дескать, был технический сбой, потому и цена на них в момент продажи оказалась некорректной. На самом деле они стоят в пять раз дороже.
В авиакомпании упирали на то, что билеты задешево продали случайно.
Однако судья доводы авиакомпании отверг. В ходе разбирательства было установлено, что согласно действующим правилам если тарифы изменены перевозчиком до начала перевозки, то перевозка пассажиров по билетам, оформленным до изменения тарифов, осуществляется без перерасчетов. И, как результат, суд обязал перевозчика свозить настойчивую пермячку в Таиланд. Так как март уже прошел, она собралась лететь туда в декабре, причем все по той же цене — 29 955 рублей. Какую-либо дополнительную плату брать с нее запрещено.
В соцсетях эта новость бурно обсуждается. Люди осуждают авиакомпании, которые пытаются обмануть пассажиров, надеясь, что те не пойдут с исками в суд. «Огонь-женщина», «Молодец, я рад за нее» — пишут в соцсетях.
Не так давно семья из Перми заранее купила билеты в Калининград и обратно. Но за несколько дней до вылета авиакомпания отменила обратный рейс и не хотела возвращать полную сумму потраченных денег. Только после того, как пермяки пригрозили обратиться в суд, им вернули все полностью.