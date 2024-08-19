Историк Малышева назвала августовский путч отработкой цветных революций

Путч 19 августа 1991 года стал политической кульминацией процессов, которые к этому моменту приобрели необратимый характер. Как рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, во многом это было связано с борьбой Запада и США за влияние на СССР и их стремлением запустить деструктивные процессы. Ведь ни для кого не секрет, что на рубеже 80−90-х годов начался процесс активного вхождения Советского Союза в международные альянсы под руководством Запада, получение целевой финансовой, технической и, главное, консультативной помощи. Помощи, которая определила отказ от собственной национально-государственной идентификации и в итоге привела к распаду единой страны.