В Таганроге полиция установила личности школьниц, куривших в трамвае

В Таганроге правоохранители установили личности школьниц, которые купили в трамвае. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 19 августа.
На записи видеокамер зафиксировано, как несколько девочек-подростков курят в городском трамвае. Кадры попали к правоохранителям. Позже они установили, что нарушителями были две местные жительницы 13 и 14 лет.
— Однако, учитывая, что на момент совершения правонарушения они не достигли возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, — говорится в сообщении ведомства.
К ответственности привлекли родителей школьниц за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Им грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.