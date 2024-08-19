Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге полиция установила личности школьниц, куривших в трамвае

Родителей школьниц, куривших в таганрогском трамвае, привлекли к административной ответственности.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге правоохранители установили личности школьниц, которые купили в трамвае. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 19 августа.

На записи видеокамер зафиксировано, как несколько девочек-подростков курят в городском трамвае. Кадры попали к правоохранителям. Позже они установили, что нарушителями были две местные жительницы 13 и 14 лет.

— Однако, учитывая, что на момент совершения правонарушения они не достигли возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, — говорится в сообщении ведомства.

К ответственности привлекли родителей школьниц за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Им грозит штраф от двух до трех тысяч рублей.