Научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко умер в возрасте 75 лет

Сергиенко принадлежит более 60 изобретений, под его непосредственным руководством опубликовано более 350 научных трудов, защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций. В частности, при непосредственном участии ученого разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий, добавила «Газета.Ru».