Научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко умер в возрасте 75 лет

Причина смерти заслуженного деятеля науки России не приводится.
«С уходом Валерия Ивановича отечественная медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — отмечается в сообщении.
Коллектив агентства во главе с его руководителем Вероникой Скворцовой выразил соболезнования.
Сергиенко принадлежит более 60 изобретений, под его непосредственным руководством опубликовано более 350 научных трудов, защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций. В частности, при непосредственном участии ученого разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий, добавила «Газета.Ru».
Академик награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Александра Невского, званием «Почетный деятель науки и техники города Москвы» 2018 года. Также Сергиенко был удостоен Большой золотой медали Российской академии наук имени Н. И. Пирогова.