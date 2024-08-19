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Научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко умер в возрасте 75 лет

Академик РАН, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА Валерий Сергиенко умер в возрасте 75 лет. Об этом 19 августа сообщили в Telegram-канале ФМБА.

Источник: ФМБА

Причина смерти заслуженного деятеля науки России не приводится.

«С уходом Валерия Ивановича отечественная медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — отмечается в сообщении.

Коллектив агентства во главе с его руководителем Вероникой Скворцовой выразил соболезнования.

Сергиенко принадлежит более 60 изобретений, под его непосредственным руководством опубликовано более 350 научных трудов, защищено 10 докторских и 20 кандидатских диссертаций. В частности, при непосредственном участии ученого разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий, добавила «Газета.Ru».

Академик награжден орденом Почета, орденом Дружбы, орденом Александра Невского, званием «Почетный деятель науки и техники города Москвы» 2018 года. Также Сергиенко был удостоен Большой золотой медали Российской академии наук имени Н. И. Пирогова.

наука