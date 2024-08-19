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В Ростове врачи выявили редкую генетическую патологию у младенца

В Ростове у малыша нашли болезнь, при которой прикосновения приводят к пузырям и ранам на коже.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону врачи выявили редкую генетическую патологию у младенца. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

Новорожденному диагностировали буллезный эпидермолиз. По словам специалистов, это группа генетических заболеваний, при которых даже незначительное механическое воздействие на кожу и слизистые оболочки приводит к образованию пузырей. На месте пузырей появляются раны.

Отметим, что в России этим недугом страдает 2000 — 2500 человек. Малышу провели необходимую консультацию, а затем оказали помощь. Благодаря грамотным действиям специалистов состояние ребенка стабилизировалось.