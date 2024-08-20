Пустырь в Омске превратят в зону отдыха

У детской библиотеки на улице Заозёрная проводится реконструкция — на месте пустыря скоро появится зона отдыха. Работу ведёт ООО «ЗАВХОЗ». Подрядчик уже уложил тротуарную плитку, выровнял грунт для газона и подготовил землю для посадки насаждений. Скоро в сквере установят скамейки, вазоны, урны, обустроят свет. Кстати, опоры освещения будут работать на солнечных батареях.