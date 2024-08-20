Пустырь в Омске превратят в зону отдыха

У детской библиотеки на улице Заозёрная проводится реконструкция — на месте пустыря скоро появится зона отдыха. Работу ведёт ООО «ЗАВХОЗ». Подрядчик уже уложил тротуарную плитку, выровнял грунт для газона и подготовил землю для посадки насаждений. Скоро в сквере установят скамейки, вазоны, урны, обустроят свет. Кстати, опоры освещения будут работать на солнечных батареях.
«Раньше этот участок был заросшим и неблагоустроенным. Сейчас мы видим, как он преображается, и жители очень рады появлению нового общественного пространства», — рассказала Евгения Юрьева, председатель ТОС «Заозерный-1».
Общая стоимость работ по благоустройству — 6,7 млн рублей. Земельный участок преображается в рамках проекта «Решают люди», который был инициирован губернатором Виталием Хоценко. Места для благоустройства выбирали сами омичи, сквер в Нефтяниках стал одним из них.