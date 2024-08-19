В Таганроге назначили нового заместителя главы города

В Таганроге назначили нового замглавы города. Об этом сообщили на сайте городской администрации 19 августа.
Согласно опубликованной информации, Михаил Григорян займется вопросами транспорта и дорожного строительства. На новую должность он вступил с 19 августа.
Известно, что Михаил Григорян окончил Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук. За годы карьеры он занимал различные должности в сфере регулирования транспортной инфраструктуры и связи.
Кроме того, в этом году ему присвоили классный чин «Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса».