Телебашню в Ростове модернизируют за 9 миллионов рублей

Чтобы изменить архитектурно-художественную подсветку антенной опоры на улице Токарной, 11, понадобится закупить три тысячи новых пиксельных светильников и несколько светодиодных прожекторов. Это позволит обновить гирлянды на уровне 72−78 метров и 140−180 метров.