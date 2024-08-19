Телебашню в Ростове модернизируют за 9 миллионов рублей

В Ростове планируют модернизировать телебашню. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.
Чтобы изменить архитектурно-художественную подсветку антенной опоры на улице Токарной, 11, понадобится закупить три тысячи новых пиксельных светильников и несколько светодиодных прожекторов. Это позволит обновить гирлянды на уровне 72−78 метров и 140−180 метров.
Как только все будет готово, подрядчик займется пуско-наладочными работами. По плану модернизацию нужно закончить до конца 2024 года.
Работы оценивают в 8,9 миллиона рублей. Средства на них направят из средств Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Она же выступает заказчиком.