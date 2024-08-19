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Телебашню в Ростове модернизируют за 9 миллионов рублей

РТРС ищет подрядчика для обновления светодиодных пикселей и замены пульта управления.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове планируют модернизировать телебашню. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок.

Чтобы изменить архитектурно-художественную подсветку антенной опоры на улице Токарной, 11, понадобится закупить три тысячи новых пиксельных светильников и несколько светодиодных прожекторов. Это позволит обновить гирлянды на уровне 72−78 метров и 140−180 метров.

Как только все будет готово, подрядчик займется пуско-наладочными работами. По плану модернизацию нужно закончить до конца 2024 года.

Работы оценивают в 8,9 миллиона рублей. Средства на них направят из средств Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Она же выступает заказчиком.