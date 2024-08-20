В Ростове во вторник 20 августа днём будет солнечно и жарко

По данным Ростовского гидрометцентра, днём в донской столице столбики термометров покажут +35 градусов. Ветер восточный 3 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы. К ночи похолодает до +19ºС. Ветер северо-восточный 3 м/с. Давление составит 751 мм рт. столба.
В регионе — переменная облачность, без осадков. По данным Северо-Кавказского УГМС, завтра ожидается ветер восточной четверти 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с.
Температура воздуха в ночь на вторник +18…23°С, местами до +13°С, в северных районах до +10°С. Днём столбики термометров покажут +31…36°С, местами до +38°С.