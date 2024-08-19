Baza: у погибшего в отделе полиции Махачкалы бойца СВО был ПТСР

«Сотрудники полиции введя нас таким образом в заблуждение убедили нас записать видеообращение, в котором согласно, представленному им же тексту, мы заявили о том, что не имеем претензий к органам МВД Республики Дагестан, так как знали о психологических проблемах сына и не исключали вероятности дополнительных проблем со здоровьем. Несмотря на это, нам показалось странным то, что родственникам не дали омыть тело покойного, как того требуют религиозные обряды в исламе. И на протяжении их проведения, вокруг мечети, где находилось тело, было выставлено оцепление из сотрудников полиции».