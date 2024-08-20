Звездам час: «Бордерлендс» по-прежнему держит первое место

Ситуацию с «Бордерлендс» Элаи Рота иначе как плачевной не назовешь. При $145-миллионном бюджете (учитывая расходы на маркетинг) и звездном составе с Кейт Бланшетт, Джеком Блэком, Эдгаром Рамиресом и Джейми Ли Кертис в США фильм в первый уикенд собрал $8,8 млн, а во второй — $3,35 млн, то есть на 72% меньше. Это рекордное сокращение посещаемости, которое можно сравнить с ситуацией с «Максин ХХХ» и «Байкерами». Правда, бюджеты у обеих картин были значительно меньше даже половины суммы, потраченной Ротом и компанией Lionsgate.