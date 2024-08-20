Звездам час: «Бордерлендс» по-прежнему держит первое место

Постапокалиптический блокбастер «Бордерлендс» по одноименной компьютерной игре продолжает лидировать в прокате, согласно данным ЕАИС. За второй уикенд он собрал 32 млн рублей, то есть в два с лишним раза меньше, чем за первый. На второе место с третьего переместился арт-хоррор «Собиратель душ» с инфернальным Николасом Кейджем в густом гриме. Третье место занимает «Мой дикий друг» о дружбе мальчика и лисенка. При этом посещаемость кинотеатров резко упала — в этом можно винить сезон отпусков.
Ситуацию с «Бордерлендс» Элаи Рота иначе как плачевной не назовешь. При $145-миллионном бюджете (учитывая расходы на маркетинг) и звездном составе с Кейт Бланшетт, Джеком Блэком, Эдгаром Рамиресом и Джейми Ли Кертис в США фильм в первый уикенд собрал $8,8 млн, а во второй — $3,35 млн, то есть на 72% меньше. Это рекордное сокращение посещаемости, которое можно сравнить с ситуацией с «Максин ХХХ» и «Байкерами». Правда, бюджеты у обеих картин были значительно меньше даже половины суммы, потраченной Ротом и компанией Lionsgate.
Фильм получил всего лишь 10% положительных отзывов на сайте-агрегаторе рецензий RottenTomatoes. Хотя велика вероятность, что «Бордерлендс» доберет прибыль на стриминговых сервисах, в американском прокате он вряд ли сможет достичь символической точки безубыточности.
Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова считает, что сборы «Бордерлендс» закономерны.
— Такой трек был ожидаем. На западе с релизом конкурируют другие популярные новинки, а в России звездный состав «Бордерлендс» воспринимается сенсационно. Плюс у нас в этот уикенд не было масштабных премьер, способных перекрыть сарафан экранизации популярной видеоигры, — сказала она «Известиям».
Режиссер культовых хорроров «Хостел» и «Лихорадка» далеко не первый, кому не повезло с экранизацией видеоигры. Самые яркие примеры — Doom и «Стритфайтер» Анджея Бартковяка, с треском провалившиеся в прокате. Первый чуть не дотянул до своего бюджета в $60 млн, а второй при бюджете в $50 млн собрал только $12,8 млн.
Артхаусный хоррор «Собиратель душ» Осгуда Перкинса с Николасом Кейджем в роли уже четвертую неделю в топах российского проката, вернувшись с третьего на второе место. За месяц он собрал почти 332 млн рублей в России и считается самым кассовым фильмом ужасов десятилетия — и наиболее успешным проектом компании Neon.
— Это не просто хоррор, а фильм, реанимировавший карьеру Николаса Кейджа, — прокомментировала его успех Ольга Зинякова. — Для релиза сошелся ряд факторов: рейтинг ожидания был очень высокий, критики единогласно высказались положительно, зрительский фидбек после первого уикенда был хороший. Кейджа любят в России, плюс кампания в Сети была феноменальной. Выигрышно и то, что фильм устроен на стыке жанров. Здесь замешались и детектив, и триллер, и ужасы.
«Мой дикий друг» про мальчика, который спасает от браконьеров лисенка, держится в топе уже вторую неделю. Трогательный семейный фильм с Юлией Александровой и Юрием Колокольниковым собрал 18 млн рублей.
На четвертом месте обосновалась российская комедия «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным (15 млн), а пятое держит короткий метр «Напугай меня» с 14 млн, прикрывшись заветной формулой «предсеансного обслуживания». Кроме «Напугай меня», в топ-12 ЕАИС фигурируют короткие метры «Полдень» и «Дальше собственного носа», к которым обычно прикручивают «Полицейского из Беверли-Хиллз», «Байкеров», «Гарфилда в кино», «Головоломки 2» и четвертой части мультфильма «Гадкий я». А главное — комедийного супергеройского экшена «Дэдпул и Росомаха». Блокбастер студии Marvel собрал уже больше $1 млрд в мировом прокате.
На прошедшей неделе также неплохо стартовали франко-британо-американский анимационный фильм про обезьянку «Ози: Голос джунглей», рассчитанный на самого юного зрителя (также 14 млн) и российский ромком «Выбери меня» про одну девушку и двух ее женихов. Ольга Зинякова считает, что маркетинговая кампания этого очаровательного мультика слабовата, чтобы вырваться к широкому зрителю и претендовать на лидерство в рейтинге сборов.
Президент КАРО также объяснила, почему минувшие кино выходные стали одними из самых слабо посещаемых. Основная проблема связана с оттоком зрителей кинотеатров из мегаполисов на отдых, но винить в этом можно и дефицит больших релизов — прокатчики не хотят рисковать, выпуская летом потенциальные хиты, и в целом объемы качественного контента не так стабильны, как хотелось бы. Ситуация должна стабилизироваться с приходом осеннего сезона.
В ближайшее время у зрителей, возможно, появится новый фаворит и лидер проката — 22 августа в официальный прокат выйдет «Ворон», новая версия готического комикса с Биллом Скарсгардом в главной роли. История любви и мести, перед которыми бессильна смерть, впервые была экранизирована 30 лет назад и стала последней актерской работой Брендона Ли, погибшего на съемках от случайного выстрела. Это будет уже не первая попытка режиссера Руперта Сандерса рассказать известную историю на свой лад — на его счету также киноверсия манги «Призрак в доспехах» со Скарлетт Йоханссон.