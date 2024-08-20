Высокое в горах: Неделю моды на Урале открыли дизайнеры из ЮАР и России

В Свердловской области стартовала Международная неделя моды UF LAB. Она пройдет с 19 по 23 августа. Свои коллекции на Урале представят дизайнеры из России, ЮАР, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии. Старт дали Ruban из Москвы, Yuliya Skalatskaya из Екатеринбурга и южноафриканский бренд MaxHosa Africa. Среди гостей показа были герои столичной светской хроники и звезды шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Юлия Барановская, Виктория Дайнеко, Диана Пожарская. О том, что показали дизайнеры, а также за что хвалят и за что ругают новое модное событие в календаре отечественных ивентов, — в материале «Известий».
Международная неделя моды UF LAB — событие по меркам Свердловской области действительно большое. По крайней мере в модной индустрии региона подобного, кажется, еще не было. Знающие скажут, что в столице Урала много лет проводится Неделя моды в Екатеринбурге, но, как говорится, это другое.
В случае с проектом U"FASHION, частью которого является Неделя моды, масштаб и правда ощутим. И с точки зрения участников показов: это известные российские и зарубежные бренды. И с точки зрения светской явки, привычной в Москве, но не на Урале. Среди гостей не только политики и местные известные персоны, вроде Юлии Куманяевой и Марины Филатовой, но и герои столичной светской хроники и звезды шоу-бизнеса, которые еще за неделю до ивента при встрече на мероприятиях то и дело любопытствовали друг у друга, увидятся ли в Екатеринбурге.
— Мы встретились со многими знакомыми и все говорим: «А ты понимаешь, что мы сейчас в Екатеринбурге?» Нет ощущения, что мы выехали из Москвы! Это очень классно, что Екатеринбург так развивается! — делилась с «Известиями» уже в разгар шоу визажист и предприниматель Елена Крыгина.
Среди тех, кто отправился в столицу Урала, — дизайнер Георгий Рушев (он и гость, и участник), экс-главред Vogue Russia Мария Федорова, журналист и создательница бренда украшений Ирина Чайковская, авторы модных телеграм-каналов Павел Камин, Владимир Снежин, ведущий Иван Чуйков и многие другие. Среди звезд шоу-бизнеса, прибывших на первые показы, — Юлия Барановская, Виктория Дайнеко, Яна Чурикова, Диана Пожарская, Ольга Бузова, которая, к слову, в трансляции шоу между показами успела заинтриговать.
— Я влюблена, я счастлива! Как вы думаете, будет девочка или мальчик? — сказала знаменитость.
На гала-открытии появились Анастасия Волочкова и Сергей Зверев в короне.
Первой точкой на карте модных показов стал не Екатеринбург, а соседняя Верхняя Пышма с ее гордостью — огромным музейным комплексом, где и разместили подиум. Открыл Неделю моды показ уже давно зарекомендовавшего себя в модной индустрии российского бренда Ruban сестер Алисы и Юлии Рубан. На Урале они представили первую за несколько лет подиумную коллекцию SS25. Пожалуй, главным ее предметом стали вьетнамки, в которых дефилировали модели.
Еще одним заметным акцентом стала сияющая глянцевая кожа лица и ног. Это тренд, к которому в разной степени уже обращались многие мировые бренды. Самым нашумевшим в этом смысле был показ Maison Margiela. А еще тема стала поводом для шутки в одном из эпизодов нового сезона «Эмили в Париже» — герои продвигают средство для создания стеклянного блеска кожи, которое в итоге, правда, оказывается лубрикантом.
Ruban обратился к спокойной цветовой гамме — черному, серому, белому, коричневым оттенкам. Присутствуют в коллекции и пайетки, но не кричащие. В коллекцию вошли и просторные худи, и платья в пол по фигуре, а также модели короткие спереди, но со шлейфом. Одним из главных аксессуаров стали большие сумки. Впрочем, для любителей мини дизайнеры предусмотрели варианты, которые изящно крепятся на поясе. С такой закрывала показ Мария Миногарова.
Эстафету принял южноафриканский бренд MaxHosa Africa, который обращается к национальным сюжетам. Мотивы читаются в натуральной цветовой гамме и этнических и геометричных принтах. Дополняют — объемные серьги, шляпы и шапки с помпоном.
— Мы знали, что в России проводятся показы мод такого масштаба. Нам было очень интересно, потому что таким образом мы можем исследовать разные рынки, разные демографические группы. Сейчас мы готовимся к Неделе моды в Париже и недавно открыли магазин в Нью-Йорке. Мы думаем сделать что-то подобное на российском рынке. Я довольно хорошо знаком с некоторыми российскими дизайнерами, но не могу назвать их имена. Обычно я слежу за ними в соцсетях. Они мне очень нравятся. И мне нравится культура России, — рассказал «Известиям» главный дизайнер мужской коллекции бренда MaxHosa (ЮАР) Тембалету Кинг.
Завершал открытие Недели моды показ Yuliya Skalatskaya из Екатеринбурга. Модели дефилировали в ярких цветных колготках — синих, белых и с градиентом. В коллекцию вошли куртки с объемными застежками и покатыми плечами, укороченные жакеты, знаменитая юбка-баллон.
— Всё очень круто, и, кстати, я прилетела сегодня со своим стилистом и несколько скринов сделала на будущие выходы. Я горжусь российскими дизайнерами и тем, что сегодня происходит здесь! Всё очень красиво! Масштабно невероятно! — делилась после завершения всех трех показов Ольга Бузова с журналистами.
Организаторы U"FASHION подчеркивают, что в Екатеринбурге появились и выросли дизайнеры, которые сегодня известны не только в России, но и на мировом рынке, среди них, например, 12 STOREEZ и Ushatava. И один из смыслов проекта — формирование имиджа города как одной из модных столиц. Стилист и телеведущая Лина Дембикова в беседе с «Известиями» отметила, что, по ее мнению, мероприятию следовало бы обратить больше внимания на местных дизайнеров.
— Первое, что меня смущает, — состав дизайнеров. Многие не имеют отношения к Екатеринбургу. Классные бренды — выходцы оттуда. Я считаю, что Неделя моды должна была быть сфокусирована на них, — сказала Лина Дембикова. — Во-вторых, мне как стилисту, одному из ключевых специалистов в индустрии моды, непонятно, почему там не находятся ведущие специалисты, а там находятся блогеры, инфлюенсеры, певцы, артисты. Это же не музыкальный фестиваль. И не блогерский. Это Неделя моды, которая должна рассказывать профессиональному сообществу и широкой аудитории о достижениях в мире моды. И это должны делать люди, которые к этому имеют прямое отношение.
Впрочем, местные власти, о чем было сказано на открытии, надеются сделать мероприятие постоянным. Проводится оно впервые, и хочется надеяться, что будет масштабироваться и становиться лучше.
Впереди показы HARD (ЕКБ), Urban Zulu (ЮАР), Moel Bosh & Suzani by Kasimbaeva, Anor Couture (Узбекистан), Arunaz (Казахстан), T.EFREMOVA & IRRA (Беларусь), VIKA GAZINSKAYA (МСК), YOU WANNA | RUSHEV (МСК), annuko (ЕКБ), GOOROO (МСК), Sencellerie (МСК), Gapanovich (Мурманск), HOUSE OF LEO (СПБ). Помимо модных шоу в рамках проекта предусмотрена обширная деловая программа с участием экспертов из разных стран.