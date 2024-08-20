Высокое в горах: Неделю моды на Урале открыли дизайнеры из ЮАР и России

— Мы знали, что в России проводятся показы мод такого масштаба. Нам было очень интересно, потому что таким образом мы можем исследовать разные рынки, разные демографические группы. Сейчас мы готовимся к Неделе моды в Париже и недавно открыли магазин в Нью-Йорке. Мы думаем сделать что-то подобное на российском рынке. Я довольно хорошо знаком с некоторыми российскими дизайнерами, но не могу назвать их имена. Обычно я слежу за ними в соцсетях. Они мне очень нравятся. И мне нравится культура России, — рассказал «Известиям» главный дизайнер мужской коллекции бренда MaxHosa (ЮАР) Тембалету Кинг.