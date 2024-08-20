Что можно и нельзя делать в Маринин день 20 августа на Марины-Пимены

Православная церковь 20 августа вспоминает святых Марина Кесарийского и Пимена. В народе отмечают Маринин день. Есть и второе название — Марины-Пимены. С указанной даты было принято собирать малину, бруснику, рябину, клюкву.
Что нельзя делать 20 августа
Не рекомендуется устраивать шумные застолья с алкоголем. Также следует отказаться от мясных и молочных продуктов. Это связано с тем, что продолжается Успенский пост. В Маринин день старались не выходить без особой надобности из дома. Предки верили, что можно было не вернуться.
Что можно делать 20 августа
По традиции, в Маринин день собирают ягоды. Речь идет про малину, клюкву, бруснику, рябину. Кроме того, малиной угощали больных. Считалось, что они быстрее выздоровеют. День подходит для того, чтобы оказать помощь нуждающимся.
Согласно приметам, красный восход предупреждает про дождь. В том случае, если пауки попрятались, то ждали ухудшения погоды. Птицы, готовящиеся к отлету, указывают на раннюю и холодную осень.