Что можно и нельзя делать в Маринин день 20 августа на Марины-Пимены

Не рекомендуется устраивать шумные застолья с алкоголем. Также следует отказаться от мясных и молочных продуктов. Это связано с тем, что продолжается Успенский пост. В Маринин день старались не выходить без особой надобности из дома. Предки верили, что можно было не вернуться.