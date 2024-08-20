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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 августа 2024 года

До +20 и небольшой дождь ожидается в Иркутске 20 августа.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 88% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня жара отступила от областного центра. Так, 20 августа в Иркутске температура поднимется максимум +20. Утром и днем облачно, ожидается кратковременный дождь. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, ночью шкала термометра опуститься до +14. Ветер 7−12 м/с, утром и днем могут быть порывы до 12 м/с.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Киренском, Усть-Кутском районах, ночью и утром в Нижнеудинском, Тулунском, центральных, северо-западных, днём в Казачинско-Ленском и северо-восточных районах кратковременные, местами сильные дожди. На селеопасных станциях сильные и очень сильные дожди, в отдельных районах грозы, — рассказали в Гидрометцентре.

В северо-восточных районах температура поднимется до +30, в остальных до +25. А вот при облачной погоде лишь до +18. Ветер 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Утром и днем могут достичь 15 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 20 августа 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 19 августа в Иркутске на плотине ГЭС столкнулись две машины.