Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 20 августа 2024 года

В северо-восточных районах температура поднимется до +30, в остальных до +25. А вот при облачной погоде лишь до +18. Ветер 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с. Утром и днем могут достичь 15 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске и регионе 20 августа 2024 года.