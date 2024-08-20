Зеленский заявил о миллионах покинувших Украину граждан

Украина столкнулась с рекордным оттоком населения. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе выступления перед сотрудниками Министерства иностранных дел страны.
«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей… речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — цитирует украинского президента РИА Новости.
Он отметил, что те, кто уехал за границу, попали «под воздействие российской пропаганды» и лишены культурной связи со своей страной. С целью помешать этому власти приняли решение создать новое министерство, которое возьмет на себя часть функций внешнеполитического ведомства.
«Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации — все это будет сферой ответственности новой институции», — пояснил Зеленский.
Ранее западные эксперты сообщили, что за последние два года Украину покинули не менее 20 миллионов человек, примерно столько же осталось. Демографический кризис грозит фактическим крахом страны, уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.