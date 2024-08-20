Землетрясение было зафиксировано в Бурятии ночью 20 августа

Сильное землетрясение потревожило сон жителей Бурятии. Люди почувствовали толчки на территории Муйского района в 12 км от населенного пункта Северомуйск. Произошло это ночью 20 августа в 01:19 по местному времени. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Республики Бурятия.
— По информации единой дежурной диспетчерской службы Муйского района толчки ощущались в населенном пункте Северомуйск до трех баллов. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, — рассказали в МЧС Бурятии.
К счастью, все постройки целы, а из местного населения никто не пострадал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение было зафиксировано в Муйском районе Бурятии 11 августа 2024 года. Тогда сейсмологи отметили, что рядом с эпицентром не было ни сел, ни городов. А жители приближенных районов, в свою очередь, не почувствовали толчков.