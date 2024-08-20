Землетрясение было зафиксировано в Бурятии ночью 20 августа

Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение было зафиксировано в Муйском районе Бурятии 11 августа 2024 года. Тогда сейсмологи отметили, что рядом с эпицентром не было ни сел, ни городов. А жители приближенных районов, в свою очередь, не почувствовали толчков.