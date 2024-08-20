Российская академия наук поможет Приморью в борьбе с паводками

Планируется, что учреждение будет тесно работать с краевым Правительством и способствовать предотвращению последствий климатических чрезвычайных ситуаций в регионе. Об этом стало известно по итогам встречи Губернатора Приморья Олега Кожемяко с президентом РАН Геннадием Красниковым и вице-президентом РАН, председателем ДВО РАН Юрием Кульчиным в понедельник, 19 августа.
По словам Олега Кожемяко, создание природно-климатического центра на базе ДВО РАН поддержал Президент России Владимир Путин.
Губернатор добавил, что научное сотрудничество ДВФУ и ДВО РАН дает возможность производства новых видов продукции, в том числе современных средств реабилитации.
«Нам также важно, чтобы ДВО РАН и Дальневосточный федеральный университет стали базой подготовки кадров для рабочих профессий, чтобы выполнять задачи, которые сегодня стоят перед страной. Наукоемкие технологии нужны для оборонно-промышленного комплекса», — отметил Олег Кожемяко.
Помимо этого, глава региона заявил, что Правительство готово поддерживать работу по выпуску оздоравливающих препаратов.
По его словам, для этого в крае есть программы поддержки стартапов и инфраструктура для инновационных производств.
Президент РАН подчеркнул, что сейчас возможности академии расширяются в том числе и в регионах: все значимые проекты создаются при участии РАН, отмечает пресс-служба краевого кабмина.