Российская академия наук поможет Приморью в борьбе с паводками

Планируется, что учреждение будет тесно работать с краевым Правительством и способствовать предотвращению последствий климатических чрезвычайных ситуаций в регионе. Об этом стало известно по итогам встречи Губернатора Приморья Олега Кожемяко с президентом РАН Геннадием Красниковым и вице-президентом РАН, председателем ДВО РАН Юрием Кульчиным в понедельник, 19 августа.