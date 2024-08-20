Семь туристических маршрутов хотят обустроить в Ольхонском районе

— Новинками Ольхонского кластера в большинстве случаев станут некапитальные объекты: кемпинги и глемпинги (например, вблизи деревни Харанцы, на левой стороне залива Куркут, на побережье между деревнями Сарма и Курма, мысе Тыхтэ в бухте Базарной, в Тутае, Улан Хаде, Уюге и т.д.), автостоянки и места под палатки и занятия спортом (местность Улан-Хушун, залив Мандархан и пр.), а также визитных и информационных центров (Мраморный карьер в Бугульдейке, остров Огой, Сухое озеро), настилов под шезлонги (Сарайский пляж, местность Шида и т.д.), площадки для установки мусорных контейнеров и санитарные зоны, — рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».