Семь туристических маршрутов хотят обустроить в Ольхонском районе

В селе Еланцы Ольхонского района на заседании рабочей группы обсудили изменение Прибайкальского национального парка в ближайшие десять лет. На маршруте планируют обустроить семь из девяти туристических маршрутов, в том числе на материковом побережье, в акватории Байкала, в Тажеранских степях и на острове Ольхон. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Новшества введут за пределами населенных пунктов. Оборудуют кемпинги, глемпинги, базы отдыха, зоны пляжного отдыха, рекреационные участки, причалы, смотровые площадки, настилы и многое другое. Цель данных изменений заключается в обеспечении туристов всем необходимым, а также в снижение антропогенной нагрузки на берега Малого моря. Хотят упорядочить «дикий» туризм и минимизировать его негативные последствия на окружающую среду.
— Новинками Ольхонского кластера в большинстве случаев станут некапитальные объекты: кемпинги и глемпинги (например, вблизи деревни Харанцы, на левой стороне залива Куркут, на побережье между деревнями Сарма и Курма, мысе Тыхтэ в бухте Базарной, в Тутае, Улан Хаде, Уюге и т.д.), автостоянки и места под палатки и занятия спортом (местность Улан-Хушун, залив Мандархан и пр.), а также визитных и информационных центров (Мраморный карьер в Бугульдейке, остров Огой, Сухое озеро), настилов под шезлонги (Сарайский пляж, местность Шида и т.д.), площадки для установки мусорных контейнеров и санитарные зоны, — рассказали в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на существующую инфраструктуру предпримут меры по установке лимитов по твердым и жидким коммунальным отходам. Туристический поток во многом неотделим от потока в населенных пунктах, поэтому необходимо сконцентрироваться на вопросах обращения с отходами, а также на обеспечение электроэнергией и над возможностями мест размещения туристов. Сейчас работы над планом еще продолжаются.
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