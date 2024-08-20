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В Хабаровском крае началась осенняя кетовая путина

Первые рыбаки вышли в Амурский лиман.

Источник: Хабаровский край сегодня

На Нижнем Амуре стартовала традиционная путина осенней кеты. Как обычно, добыча начинается в Амурском лимане и далее возможность промышленного и любительского лова открывается все выше по течению Амура и его притоков вплоть до района им. Лазо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По прогнозам ученых, в этом году ожидается, что рыбаки добудут в реках региона порядка 8200 тонн осенней кеты.

Даты начала разрешенного вылова кеты в Амурском лимане и бассейне Амура:

Амурский лиман — 20 августа;

Николаевский район — 21 августа;

Ульчский район — 22 августа;

Комсомольский район — 27 августа;

Комсомольск-на-Амуре — 28 августа;

район им. Полины Осипенко — 29 августа;

Амурский район — 31 августа;

Солнечный район — 31 августа;

Нанайский район — 1 сентября;

Хабаровский район — 4 сентября;

Хабаровск — 4 сентября;

район им. Лазо — 13 сентября.

Также продолжается путина в Охотском море. На минувшей неделе комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб приняла решение о дополнительном распределении квот на промышленный вылов кеты и горбуши для северных районов Хабаровского края. Так для Аяно-Майского района дополнительно выделили 500 тонн кеты, Тугуро-Чумиканскому району 500 тонн горбуши, Николаевскому району (Сахалинский залив) дополнительно разрешили добыть 1000 тонн горбуши.

экономика