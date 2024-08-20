В Хабаровском крае началась осенняя кетовая путина

На Нижнем Амуре стартовала традиционная путина осенней кеты. Как обычно, добыча начинается в Амурском лимане и далее возможность промышленного и любительского лова открывается все выше по течению Амура и его притоков вплоть до района им. Лазо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».