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Во Владивостоке из-за подтопления путей встали трамваи

Источник: Российская газета

В столице Приморья сильные дожди подтопили дороги. Горожане испытывают проблемы с передвижением по Владивостоку.

По информации администрации города, движение трамваев во Владивостоке приостановлено в связи с подтоплением путей.

«Во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков, что в два раза превысило первоначальный прогноз синоптиков. Из-за сильных дождей на электрических сетях произошло 24 аварии. На данный момент большинство из них уже устранено, а оставшиеся шесть находятся в процессе ремонта», — сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.

По словам мэра, последствия непогоды ликвидируют круглосуточно и в усиленном режиме. Грунт, сошедший с косогоров, убирают, откачивают воду из подвалов, поднимают решетки и очищают ливневые стоки.

Приморье ожидает очередной циклон. О штормовом предупреждении объявили спасатели МЧС. Как сообщили в ГУ МЧС Приморского края, в связи с влиянием тропического циклона в период 22, ночью и утром 23 августа на большей территории Приморского края ожидается сильный, местами очень сильный дождь и сильные ливни, гроза.