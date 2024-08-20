Во Владивостоке из-за подтопления путей встали трамваи

«Во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков, что в два раза превысило первоначальный прогноз синоптиков. Из-за сильных дождей на электрических сетях произошло 24 аварии. На данный момент большинство из них уже устранено, а оставшиеся шесть находятся в процессе ремонта», — сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.