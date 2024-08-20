Во Владивостоке из-за подтопления путей встали трамваи

В столице Приморья сильные дожди подтопили дороги. Горожане испытывают проблемы с передвижением по Владивостоку.
По информации администрации города, движение трамваев во Владивостоке приостановлено в связи с подтоплением путей.
«Во Владивостоке выпало 113 миллиметров осадков, что в два раза превысило первоначальный прогноз синоптиков. Из-за сильных дождей на электрических сетях произошло 24 аварии. На данный момент большинство из них уже устранено, а оставшиеся шесть находятся в процессе ремонта», — сообщил мэр Владивостока Константин Шестаков.
По словам мэра, последствия непогоды ликвидируют круглосуточно и в усиленном режиме. Грунт, сошедший с косогоров, убирают, откачивают воду из подвалов, поднимают решетки и очищают ливневые стоки.
Приморье ожидает очередной циклон. О штормовом предупреждении объявили спасатели МЧС. Как сообщили в ГУ МЧС Приморского края, в связи с влиянием тропического циклона в период 22, ночью и утром 23 августа на большей территории Приморского края ожидается сильный, местами очень сильный дождь и сильные ливни, гроза.