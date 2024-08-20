Россияне начали страховать жилье от падения беспилотников

Россияне стали страховать жилье от падения летательных аппаратов и их частей, рассказала «РГ» начальник управления андеррайтинга имущества физических лиц «Росгосстраха» Юлия Горелик.
«В последнее время страховщики отмечают, что у населения появился спрос на такой риск, поэтому сегодня он входит в стандартный пакет рисков по классическим и коробочным продуктам страхования имущества физических лиц», — сказала она.
При этом самые распространенные риски в страховании жилья, по словам эксперта, как и прежде, связаны с ущербом имуществу из-за природных явлений (стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града), пожаров и противоправных действий третьих лиц (краж). По ним заключается 90% договоров страхования.
В целом же, отмечает Горелик, рост интереса к страхованию имущества особенно заметен после резонансных событий — таких, например, как разрушительное наводнение в Иркутской области в 2019 году или пожары на Урале в прошлом году, когда выгорали целые поселки. «А в этом году из-за паводков также был всплеск интереса к страхованию жилья — это было видно по телефонным звонкам, поступающим в Единый контакт-центр компании. В марте 2024 года количество вопросов по страхованию жилья выросло на 53% по сравнению с мартом 2023-го», — пояснила она.
Изменение климата и участившиеся опасные гидрометеорологические явления оказывают существенное влияние на рынок страхования недвижимости в России, говорит председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. Так, по данным Всероссийского союза страховщиков, объем страховых выплат, связанных с паводками, ливнями, ураганами и другими стихийными бедствиями, в последние три года составляет около 35−40 млрд рублей ежегодно. Это на 20−25% больше, чем в предыдущие годы. «В связи с этим, активно развиваются новые страховые продукты, связанные с защитой от последствий изменения климата. Таким образом, адаптация к климатическим изменениям становится одним из ключевых трендов в развитии страхового рынка в России», — обратил внимание Петров.
Эксперты также подчеркнули, что в целом спрос на страхование жилья зависит от количества выданных ипотечных займов, так как в соответствии с законодательством жилье, находящееся в залоге у банка, должно быть застраховано.
В то же время спрос на страхование недвижимости перемещается в сторону страхования индивидуального домостроения, расширяется предложение аффилированных с банками страховых компаний в плане страхуемых рисков, говорит доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Наталья Казанцева.
С каждым годом интерес клиентов к страхованию недвижимости растет, отмечают в компании Сравни.ру. Год к году увеличивается количество проданных полисов онлайн. Если сопоставить январь 2023 и январь 2024, то количество проданных полисов увеличилось на 30%. Растут и страховые суммы. Раньше клиентам хватало 250 тысяч рублей, то сейчас они все чаще выбирают полисы с покрытием от 550 тысяч рублей и выше.