Россияне начали страховать жилье от падения беспилотников

В целом же, отмечает Горелик, рост интереса к страхованию имущества особенно заметен после резонансных событий — таких, например, как разрушительное наводнение в Иркутской области в 2019 году или пожары на Урале в прошлом году, когда выгорали целые поселки. «А в этом году из-за паводков также был всплеск интереса к страхованию жилья — это было видно по телефонным звонкам, поступающим в Единый контакт-центр компании. В марте 2024 года количество вопросов по страхованию жилья выросло на 53% по сравнению с мартом 2023-го», — пояснила она.