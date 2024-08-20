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«Известия»: С первого сентября регионам РФ угрожает дефицит таксистов

Источник: Российская газета

В сентябре сразу три четверти российских таксистов могут остаться без работы из-за невыполнения новых требований правительства. Об этом говорится в письме представителей Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Большая часть таксистов — 75 процентов — не выполнила новые требования для работы с 1 сентября», — цитируют «Известия» выдержку из обращения.

Издание напомнило, что к первому числу следующего месяца водители такси должны оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. А перед этим им необходимо получить разрешение на работу, отметили авторы.

Однако, как утверждает глава объединения Валерий Корнеев, соответствующее разрешение есть лишь у 25 процентов шоферов. При этом четверть из них работают в Москве.

В связи с этим «Цифровой мир» обратился к правительству с просьбой отложить дату вступления новых требований в силу.

Ранее сообщалось, что в столице стартовала аттестация таксистов. Пока она проводится добровольно. А вот уже с 1 марта 2025 года такой экзамен в соответствии с федеральным законом о такси станет обязательным для всех водителей машин с шашечками.