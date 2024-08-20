Военно-историческая реконструкция «Подвиг в Фуюане» пройдет в Хабаровске

Хабаровчан приглашают на реконструкцию «Подвиг в Фуюане». Мероприятие состоится 28 августа с 17 до 20 часов на набережной в районе пешеходных фонтанов. Эта военно-историческая реконструкция приурочена к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 17 до 19 часов пройдут интерактивные площадки, исторические мастер-классы и выставки артефактов. В 19 часов зрители смогут увидеть реконструкцию боя между Красной Армией и Японской императорской армией.
«Основная часть программы будет посвящена герою СССР Николаю Голубкову, который погиб 9 августа 1945 года. Старшина 1-й статьи во время штурма Фуюаня гранатами остановил японский пулемет в доте. Это позволило десанту продвинуться к казармам, где держала оборону крупная группировка японцев», — рассказали в администрации города.
В мероприятии примут участие военно-исторические клубы из Хабаровска, Приморья и Якутии. Для реконструкции будут использованы обмундирование и оружие Красной и Японской армий. Организаторами выступают «Амурский рубеж» при поддержке краевого комитета по делам молодежи и штаба ВВО.