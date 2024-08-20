Военно-историческая реконструкция «Подвиг в Фуюане» пройдет в Хабаровске

Хабаровчан приглашают на реконструкцию «Подвиг в Фуюане». Мероприятие состоится 28 августа с 17 до 20 часов на набережной в районе пешеходных фонтанов. Эта военно-историческая реконструкция приурочена к 79-й годовщине окончания Второй мировой войны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".