«Это будет сражение на выживание»: Борис Кубай рассказал о схватке антициклона и тайфуна над Приморьем

К Приморью стремительно приближается область пониженного давления, в которой смешались атмосферный фронт, южный циклон и тропическая депрессия JONGDARI, которая сейчас приближается из Желтого моря к Корейскому полуострову. Главный метеоролог края Борис Кубай рассказал, как могут развиваться события в этом «атмосферном котле», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Примгидромет.
По словам метеоролога, столкновение станет сражением буквально насмерть.
«Пропустив через себя вчерашний атмосферный фронт, антициклон сегодня пытается постепенно восстановить свои силы, чтобы всю энергию направить в сторону Корейского полуострова и Желтого моря. Судя по всему, замысел у него довольно интересный: у поверхности земли барическим гребнем попытаться рассечь облачные массивы на две составляющие (на два массива), одновременно тропосферным гребнем накрыть сверху циклонический вихрь — бывшую тропическую депрессию, чтобы, максимально размывая, направить ее не над Приморским краем, а над Японским морем. Дай бог, чтобы замысел удался», — образно прокомментировал Кубай.
Напомним, 19 августа через Приморье прошел мощный атмосферный фронт, вызвавший сильные дожди. Во Владивостоке за ночь выпало 113 миллиметров осадков, оказались подтоплены улицы и первые этаж домов, часть города осталась без электроснабжения. С начала ливня коммунальные бригады устраняют вызванные им последствия.
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