«Это будет сражение на выживание»: Борис Кубай рассказал о схватке антициклона и тайфуна над Приморьем

«Пропустив через себя вчерашний атмосферный фронт, антициклон сегодня пытается постепенно восстановить свои силы, чтобы всю энергию направить в сторону Корейского полуострова и Желтого моря. Судя по всему, замысел у него довольно интересный: у поверхности земли барическим гребнем попытаться рассечь облачные массивы на две составляющие (на два массива), одновременно тропосферным гребнем накрыть сверху циклонический вихрь — бывшую тропическую депрессию, чтобы, максимально размывая, направить ее не над Приморским краем, а над Японским морем. Дай бог, чтобы замысел удался», — образно прокомментировал Кубай.