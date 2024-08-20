«Перепутал грибы и отравился»: 51-летнему рыбаку помогли спасатели в Тайшетском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 37-летняя женщина уехала в лес в Братском районе и пропала. В компании друзей она отправилась за грибами, но к назначенному времени не вернулась к машине. Сейчас ее разыскивают спасатели, полицейские и добровольцы.