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«Перепутал грибы и отравился»: 51-летнему рыбаку помогли спасатели в Тайшетском районе

51-летний рыбак отравился грибами в Тайшетском районе.
Источник: Комсомольская правда

В Тайшетском районе 51-летний мужчина 11 августа отправился на рыбалку, на реку Тагул. Но в назначенное время он не вернулся домой. Поэтому забили тревогу. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.

Специалисты поисково-спасательной службы Иркутской области отправились на поиски пропавшего. Его нашли в зимовье на берегу реки. Он был в беспомощном состоянии, отравился грибами.

— Ему оказали первую помощь, эвакуировали в Тайшет и передали врачам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже выяснилось, что мужчина отравился мухомором пантерным. Он спутал его с серо-розовым мухомором, который можно готовить и есть. Данные виды дикоросов довольно схожи, поэтому их можно легко перепутать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 37-летняя женщина уехала в лес в Братском районе и пропала. В компании друзей она отправилась за грибами, но к назначенному времени не вернулась к машине. Сейчас ее разыскивают спасатели, полицейские и добровольцы.