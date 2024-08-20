Школьница из Черемхово на камеру едва не убила кошку

Очередная малолетняя любительница лайков решила прославиться. И не придумала ничего умнее, как выложить в интернет видео, снятое ее друзьями. На нем девчушка издевается над кошкой, сообщает ИА «ТК Город».
На кадрах школьница из Черемхово руками держит животное за шею, после чего еще несколько раз бьет ее об пол. Как следует из описания к ролику, так ребенок наказывал животное за то, что оно «не куда надо» сходило в туалет.
«Я прямо сейчас тебя прибью, тварь», — кричит девочка и с размаху швыряет кошку на пол.
По этическим соображениям опубликовать видео мы не можем. Насколько информация в соцсетях соответствует действительности — определят правоохранители.
Как сообщили в пресс-службе приангарского МВД, полиция Черемхово уже начала проверку. Со своей стороны, ее ход контролирует прокуратура.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорят в надзорном ведомстве (цитата ИркутскМедиа).
Напомним, ангарчанин за убийство щенка по решению суда отправился в колонию на 3 года и 2 месяца.