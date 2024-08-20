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Трехдневный дождь накроет Новосибирскую область с 20 августа

Наиболее мощный ливень с грозой ожидается именно 21 августа.

Сейчас в Олбани: +16° 3 м/с 88% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

В Новосибирске на период с 20 по 22 августа прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Специалисты «Западно-Сибирского УГМС» предупреждают о возможных сильных ливнях с грозами и градом, а также о туманах по утрам.

В ночь на 20 августа дожди будут идти почти весь день, температура в ночные часы составит +7…+12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов.

21 августа ожидаются обильные осадки, температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +25 градусов, а ночью — от +6 до +11 градусов.

В четверг, 22 августа, погодные условия останутся схожими: температура днем составит +20…+25 градусов, ночью — от +6 до +11.

В самом Новосибирске в течение всех трех дней температура воздуха днем будет находиться в пределах +22…+24 градусов, а ночью — от +13 до +15 градусов. Наиболее мощный ливень с грозой ожидается именно 21 августа.