Трехдневный дождь накроет Новосибирскую область с 20 августа

В Новосибирске на период с 20 по 22 августа прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Специалисты «Западно-Сибирского УГМС» предупреждают о возможных сильных ливнях с грозами и градом, а также о туманах по утрам.
В ночь на 20 августа дожди будут идти почти весь день, температура в ночные часы составит +7…+12 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов.
21 августа ожидаются обильные осадки, температура воздуха днем будет колебаться от +20 до +25 градусов, а ночью — от +6 до +11 градусов.
В четверг, 22 августа, погодные условия останутся схожими: температура днем составит +20…+25 градусов, ночью — от +6 до +11.
В самом Новосибирске в течение всех трех дней температура воздуха днем будет находиться в пределах +22…+24 градусов, а ночью — от +13 до +15 градусов. Наиболее мощный ливень с грозой ожидается именно 21 августа.