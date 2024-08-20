С 1 сентября россиянам повысят пенсии: кому увеличат выплаты в 2 раза

В сентябре пенсионеры получат прибавку, приуроченную ко Дню пожилого человека, который ежегодно празднуют 1 октября. Обычно пенсионеры получают такие выплаты заранее. В ряде регионов их уже начали перечислять. Так, в Челябинской области прибавка к пенсии составляет 800 рублей.
С 1 сентября также увеличат размер пенсии тем работающим пенсионерам, кто уволился в августе. Подарок в виде прибавки ожидает и тех, кто в сентябре отметит 80-летний юбилей.
«Фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости после 80 лет повышается в два раза. В этом году она составляет 8134,88 рубля. Соответственно, после того как пенсионеру исполнится 80, он получит уже 16 269,76 рубля» — рассказала изданию Life юрист Елена Кузнецова.
Она добавила, что надбавка предназначена лишь для получателей страховой пенсии по старости. Те, кто получает страховую пенсию по инвалидности или по потере кормильца, надбавку не получат. Также не будет фиксированной выплаты инвалидам первой группы, ведь такую надбавку для них уже делали.