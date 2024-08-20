С 1 сентября россиянам повысят пенсии: кому увеличат выплаты в 2 раза

Она добавила, что надбавка предназначена лишь для получателей страховой пенсии по старости. Те, кто получает страховую пенсию по инвалидности или по потере кормильца, надбавку не получат. Также не будет фиксированной выплаты инвалидам первой группы, ведь такую надбавку для них уже делали.