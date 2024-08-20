Три авиарейса перенаправили в Улан-Удэ из-за непогоды в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 3 августа 2024 года пилоты столкнулись с подобной проблемой. Так, шесть самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за густого тумана. По традиции, запасным аэродромом выступил аэропорт Бурятии «Байкал».