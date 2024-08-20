Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три авиарейса перенаправили в Улан-Удэ из-за непогоды в Иркутске

Обслуживание регулярных рейсов не приостановлено.

Источник: Комсомольская правда

Утром 20 августа аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ стал запасным аэродромом для самолетов Иркутска. Причиной стала плохая погода в областном центре. Об этом сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем телеграмм-канале.

— Обслуживаем параллельно наши регулярные рейсы. Пока три рейса запросились в Улан-Удэ, — написал Дмитрий Гармаев.

Сейчас ждут улучшения погодных условий в Иркутске. Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 20 августа будет облачно, с прояснениями. Температура воздуха поднимется до +20 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 3 августа 2024 года пилоты столкнулись с подобной проблемой. Так, шесть самолетов не смогли приземлиться в Иркутске из-за густого тумана. По традиции, запасным аэродромом выступил аэропорт Бурятии «Байкал».