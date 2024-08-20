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После ливня: дорожная ситуация в Приморье на утро 20 августа

В Приморье 20 августа ограничено движение на двух участках дорог.

Источник: Комсомольская правда

После прошедших 19 августа ливней в Приморье затруднено транспортное сообщение на дорогах в двух муниципалитетах. Сотрудники Примавтодора занимаются восстановлением нарушенных трасс, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое министерство транспорта.

В настоящее время затруднен проезд для легковых автомобилей на 3-м километре трассы Анучино — Еловка — Муравейка в Анучинском округе. Движение на 96-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань вблизи Таежки восстановлено. Здесь вскоре начнет работу Примавтодор.

В Чугуевском округе полностью отсутствует проезд по мосту в районе Соколовки. К селам Булыга и Фадеево можно проехать по дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.

В Надежинском районе Приамавтодор работает на освободившемся от воды участке дороге на подъезде по направлению в Новому.

В Славянке Хасанского округа вода ушла с подтопленных участков улиц, проезд есть по всему поселку.

Аналогичная ситуация во Владивостоке. Скопление воды зафиксировано на Борисенко.