После ливня: дорожная ситуация в Приморье на утро 20 августа

После прошедших 19 августа ливней в Приморье затруднено транспортное сообщение на дорогах в двух муниципалитетах. Сотрудники Примавтодора занимаются восстановлением нарушенных трасс, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое министерство транспорта.
В настоящее время затруднен проезд для легковых автомобилей на 3-м километре трассы Анучино — Еловка — Муравейка в Анучинском округе. Движение на 96-м километре трассы Осиновка — Рудная Пристань вблизи Таежки восстановлено. Здесь вскоре начнет работу Примавтодор.
В Чугуевском округе полностью отсутствует проезд по мосту в районе Соколовки. К селам Булыга и Фадеево можно проехать по дороге Новомихайловка — Чугуевка — Лазо.
В Надежинском районе Приамавтодор работает на освободившемся от воды участке дороге на подъезде по направлению в Новому.
В Славянке Хасанского округа вода ушла с подтопленных участков улиц, проезд есть по всему поселку.
Аналогичная ситуация во Владивостоке. Скопление воды зафиксировано на Борисенко.