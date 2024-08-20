После ливня: дорожная ситуация в Приморье на утро 20 августа

После прошедших 19 августа ливней в Приморье затруднено транспортное сообщение на дорогах в двух муниципалитетах. Сотрудники Примавтодора занимаются восстановлением нарушенных трасс, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на краевое министерство транспорта.