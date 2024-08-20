Известны планы и перспективы проекта по строительству города-спутника Владивостока

Мастер-план города, утвержденный в 2023 году, предусматривает строительство 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,7 миллиона квадратных метров будет отведено под жилье. Проект охватывает территорию в 1,4 тысячи га и включает строительство не только жилых комплексов, но и объектов социальной инфраструктуры. В планах значатся больницы, поликлиники, детские сады и школы, концертные залы и спортивные комплексы. Также предусмотрено создание причала для водного транспорта, что станет дополнительным стимулом для развития транспортной сети региона.