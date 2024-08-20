Известны планы и перспективы проекта по строительству города-спутника Владивостока

«В ходе совещания обсудили вопросы территориального планирования, структуры проекта и планируемых работ. Предполагается, что одними из первых и ключевых мероприятий и объектов при создании города-спутника станет проектирование коммуникаций и поэтапное строительство набережной вдоль Амурского залива», — сообщает официальный телеграм-канал минстроя России.
Проект создания города-спутника представляет собой амбициозную инициативу, направленную на развитие Владивостока и его окрестностей. Эта инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента России по разработке мастер-планов для 25 городов Дальнего Востока. Совещание, проведенное Файзуллиным и Чекунковым, было посвящено обсуждению территориального планирования, структуры проекта и планируемых работ.
Одной из ключевых задач на первом этапе станет проектирование коммуникаций и строительство набережной вдоль Амурского залива. Это мероприятие призвано создать современную и комфортную инфраструктуру, которая будет отвечать потребностям как жителей нового города, так и гостей региона. Набережная станет не только важной транспортной артерией, но и культурно-рекреационной зоной, которая должна стать новым символом развития региона.
Мастер-план города, утвержденный в 2023 году, предусматривает строительство 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,7 миллиона квадратных метров будет отведено под жилье. Проект охватывает территорию в 1,4 тысячи га и включает строительство не только жилых комплексов, но и объектов социальной инфраструктуры. В планах значатся больницы, поликлиники, детские сады и школы, концертные залы и спортивные комплексы. Также предусмотрено создание причала для водного транспорта, что станет дополнительным стимулом для развития транспортной сети региона.
Особое внимание уделено проектированию инженерной инфраструктуры, которая станет основой для устойчивого развития города. На данный момент уже утверждена документация по планировке территорий, ведется проектирование доплощадочной инфраструктуры.
Проект города-спутника Владивостока обещает стать важным этапом в развитии Дальнего Востока, обеспечивая комфортные условия для жизни и работы жителей региона. Его успешная реализация позволит значительно улучшить качество жизни в Приморском крае, а также привлечь новых жителей и инвесторов, способствуя дальнейшему экономическому росту региона. Благодаря системному подходу и поддержке на федеральном уровне, этот проект имеет все шансы стать образцом успешного комплексного развития территории. Строительство города-спутника Владивостока обещает существенно изменить облик региона, создавая новые возможности для жизни, работы и отдыха.