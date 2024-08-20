«Это становится опасно»: родители встревожены состоянием детского сада

В столице Приморья из-за дождя, который обрушился на город 19 августа, подтопило детский сад на Интернациональной. По словам родителей, подобное здесь происходит не первый раз.
Как рассказали владивостокцы, у сада сильно протекает крыша, более того само здание в трещинках?
«Был сделан ремонт, но крыша протекает на протяжении двух лет. Это становится опасно, ведь крыша может обрушиться, из-за подтоплений осыпается штукатурка. Может произойти замыкание, что приведет к возгоранию».
Родители также добавили, что из-за подтоплений в здании детского сада образовалась плесень, а у одного из воспитанников подтвердили аллергию на нее.
В пресс-службе мэрии корреспонденту «КП» прокомментировали, что специалисты управления образования проверку и запланируют ремонт, однако точные сроки обновления учреждения будут известны только после исследований.
Напомним, что за прошедшую ночь во Владивостоке выпало больше 100 миллиметров осадков. Из-за дождя в городе многие улицы и дороги ушли под воду.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что после ремонта школа в пригороде Владивостока покрылась плесенью.