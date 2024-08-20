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В Приангарье спасатели нашли рыбака, отравившегося мухоморами

Источник: Российская газета

Житель Иркутской области, который отправился на рыбалку в Тайшетском районе, перепутал грибы и отравился. Мужчину, лишенного сил и возможности самостоятельно передвигаться, обнаружили спасатели.

Любитель рыбалки уехал за уловом на реку Тагул еще в первой половине августа и к условленному времени не вернулся. К поискам приступили сотрудники областной пожарно-спасательной службы, рассказали сегодня в региональном управлении МЧС.

Поисковики нашли беспомощного рыбака в зимовье на берегу упомянутой реки. После оказания первой помощи пострадавшего доставили в Тайшет и передали врачам.

В главке МЧС уточнили, что причиной отравления сибиряка стала ошибка: он принял ядовитый пантерный мухомор за условно съедобный серо-розовый — внешне эти грибы довольно схожи.

Отметим, несколько дней назад полиция и спасатели отыскали в таймырской тундре грибника, у которого возникли проблемы с сердцем.