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Депутат ГД Чаплин: С 2025 года новая выплата придет пенсионерам автоматически

Источник: Российская газета

Россияне старше 80 лет и инвалиды первой группы с 2025 года будут получать ежемесячную выплату в размере 1,2 тысячи рублей автоматически. Об этом сообщил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин.

Сейчас данную компенсацию получают люди, осуществляющие уход за этими категориями граждан. И для ее получения им приходилось подавать соответствующее заявление.

По словам парламентария, со следующего года эта необходимость отпадает.

«Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — цитирует его РИА Новости.

Чаплин также добавил, что остальные выплаты по уходу за инвалидами и особенными детьми останутся без изменений.