Депутат ГД Чаплин: С 2025 года новая выплата придет пенсионерам автоматически

Россияне старше 80 лет и инвалиды первой группы с 2025 года будут получать ежемесячную выплату в размере 1,2 тысячи рублей автоматически. Об этом сообщил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Никита Чаплин.
Сейчас данную компенсацию получают люди, осуществляющие уход за этими категориями граждан. И для ее получения им приходилось подавать соответствующее заявление.
По словам парламентария, со следующего года эта необходимость отпадает.
«Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход», — цитирует его РИА Новости.
Чаплин также добавил, что остальные выплаты по уходу за инвалидами и особенными детьми останутся без изменений.