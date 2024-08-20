Инфляция в Хабаровском крае ускорилась из-за индексации коммунальных тарифов

В июле годовая инфляция в Хабаровском крае ускорилась до 9,1%. В основном на динамику цен в регионе повлияла индексация коммунальных тарифов, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.
«В июле этого года была проведена индексация цен на коммунальные услуги. Тарифы были пересмотрены впервые с декабря 2022 года. В результате рост цен на жилищно-коммунальные услуги ускорился в годовом выражении», — отметила заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
В то же время в регионе медленнее, чем в июне, росли цены на продукты питания и непродовольственные товары. Рост импорта плодоовощной продукции из Китая привел к увеличению предложения некоторых овощей и фруктов на прилавках торговых сетей региона. В результате в июле в годовом выражении подешевел картофель, ускорилось снижение цен на лук, замедлился рост цен на виноград и груши.
Укрепление рубля в последние месяцы способствовало снижению цен на зарубежную технику и импортные комплектующие. В результате дешевле, чем годом ранее, стали стоить смартфоны и компьютеры, замедлился годовой рост цен на телевизоры.
В целом по России годовая инфляция в июле составила 9,1%. Высокое инфляционное давление формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.