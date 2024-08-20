Инфляция в Хабаровском крае ускорилась из-за индексации коммунальных тарифов

В то же время в регионе медленнее, чем в июне, росли цены на продукты питания и непродовольственные товары. Рост импорта плодоовощной продукции из Китая привел к увеличению предложения некоторых овощей и фруктов на прилавках торговых сетей региона. В результате в июле в годовом выражении подешевел картофель, ускорилось снижение цен на лук, замедлился рост цен на виноград и груши.