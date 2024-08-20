Компания оштрафована на миллион рублей за взятку в Хабаровском крае

Прокуратура Комсомольска провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что с января по февраль 2021 года генеральный директор компании в сфере недвижимости передал 33 тысячи рублей должностному лицу межмуниципального отдела Управления Росреестра по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Деньги были предоставлены за ускоренное решение вопросов по сделкам и получение данных из единого государственного реестра недвижимости.
«Прокурор города начал административное дело против юридического лица по статье КоАП РФ “Незаконное вознаграждение от имени юридического лица”. По результатам рассмотрения дела, организацию оштрафовали на миллион рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Ранее уже были вынесены обвинительные приговоры в отношении как взяткодателя, так и взяткополучателя.