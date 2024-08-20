Компания оштрафована на миллион рублей за взятку в Хабаровском крае

Прокуратура Комсомольска провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе проверки выяснилось, что с января по февраль 2021 года генеральный директор компании в сфере недвижимости передал 33 тысячи рублей должностному лицу межмуниципального отдела Управления Росреестра по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".