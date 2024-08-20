Домохозяйка из Новосибирской области выиграла миллион рублей в лотерею

Домохозяйка Татьяна стала обладательницей миллиона рублей, выиграв в 99-м тираже Национальной лотереи. Первоначально женщина обрадовалась, узнав о выигрыше в 100 тысяч рублей, но её муж вскоре заметил дополнительные нули и сообщил о главном призе.