Домохозяйка из Новосибирской области выиграла миллион рублей в лотерею

Домохозяйка Татьяна стала обладательницей миллиона рублей, выиграв в 99-м тираже Национальной лотереи. Первоначально женщина обрадовалась, узнав о выигрыше в 100 тысяч рублей, но её муж вскоре заметил дополнительные нули и сообщил о главном призе.
Татьяна поделилась своим уникальным методом выбора лотерейных билетов: она всегда покупает четное количество с любимыми числами — 80, 70, 64, 50, 20 и 11. При этом значения не повторяются.
Свой выигрыш Татьяна планирует вложить в покупку дома, что станет значительным дополнением к материнскому капиталу. В настоящее время семья живет в съемном жилье, и Татьяна, воспитывающая детей, не работает.
В 99-м тираже «Мечталлион» было продано 151 135 билетов, а общая сумма выигрышей составила 21 270 000 рублей. Четыре участника стали обладателями по миллиону рублей. Организаторы лотереи напоминают, что суперприз превышает 100 миллионов рублей.