Сегодня в Омске стартуют соревнования на Кубок Блинова

Сегодня омский «Авангард» сыграет на домашней арене с челябинским «Трактором». Эта игра станет первой в серии матчей на Кубок Блинова.
Как предупредил на своих официальных страницах в соцсетях ХК «Авангард», встреча с «Трактором» начнется чуть позже запланированного времени — в 19:30 вместо 17:00.
Домашний турнир пройдет с 20 по 25 августа в Омске, участниками станут «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».
Соревнования пройдут на «G-Drive Арене».
Расписание турнира:
20 августа.
«Авангард» — «Трактор», 19:30.
21 августа.
«Локомотив» — «Сибирь», 15:00.
«Авангард» — «Барыс», 19:30.
22 августа.
«Барыс» — «Сибирь», 15:00.
«Трактор» — «Локомотив», 19:30.
23 августа.
«Трактор» — «Сибирь», 15:00.
«Авангард» — «Локомотив», 19:30.
24 августа.
«Трактор» — «Барыс», 15:00.
25 августа.
«Барыс» — «Локомотив», 12:00.
«Авангард» — «Сибирь», 16:00.
Напомним, турнир памяти Виктора Блинова проводится в Омске с 1982 года. Виктор Блинов стал легендой хоккея К 22 годам защитник собрал коллекцию из золотых медалей чемпионата мира и Олимпиады, с московским «Спартаком» выиграл чемпионат СССР. Виктор Блинов — воспитанник омского хоккея.