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Сегодня в Омске стартуют соревнования на Кубок Блинова

Первая игра серии начнется чуть позже запланированного времени.

Источник: ХК "Авангард"

Сегодня омский «Авангард» сыграет на домашней арене с челябинским «Трактором». Эта игра станет первой в серии матчей на Кубок Блинова.

Как предупредил на своих официальных страницах в соцсетях ХК «Авангард», встреча с «Трактором» начнется чуть позже запланированного времени — в 19:30 вместо 17:00.

Домашний турнир пройдет с 20 по 25 августа в Омске, участниками станут «Авангард», «Барыс», «Локомотив», «Сибирь» и «Трактор».

Соревнования пройдут на «G-Drive Арене».

Расписание турнира:

20 августа.

«Авангард» — «Трактор», 19:30.

21 августа.

«Локомотив» — «Сибирь», 15:00.

«Авангард» — «Барыс», 19:30.

22 августа.

«Барыс» — «Сибирь», 15:00.

«Трактор» — «Локомотив», 19:30.

23 августа.

«Трактор» — «Сибирь», 15:00.

«Авангард» — «Локомотив», 19:30.

24 августа.

«Трактор» — «Барыс», 15:00.

25 августа.

«Барыс» — «Локомотив», 12:00.

«Авангард» — «Сибирь», 16:00.

Напомним, турнир памяти Виктора Блинова проводится в Омске с 1982 года. Виктор Блинов стал легендой хоккея К 22 годам защитник собрал коллекцию из золотых медалей чемпионата мира и Олимпиады, с московским «Спартаком» выиграл чемпионат СССР. Виктор Блинов — воспитанник омского хоккея.

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