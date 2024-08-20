Выжить в споре. Омский психолог рассказала о пяти стратегиях поведения в дискуссии

В борьбе за победу участники готовы на все: конфликты, предательства и даже сговор. Конечно, за всю историю проекта были и те, кто жертвовал своим местом в шоу ради другого участника. Так, например, во втором сезоне Влад Топалов уступил возможность продолжить участие в проекте омичке Марине Нисилевич. А в третьем — Джиган покинул проект, с просьбой вернуть на его место выбывшего Вячеслава Чепурченко.
В мире более семи миллиардов человек. Мы все разные, но скандалим чаще всего одинаково. Как себя вести во время ссоры, мы выбираем по обстоятельствам. Поэтому сегодня с омским психологом Анжеликой Гаглоевой мы решили разобраться, как вести себя в конфликтных ситуациях, чтобы выйти из них победителем. Выделяют пять основных стратегий поведения, используя которые, можно эффективно решать возникшие проблемы.
СОПЕРНИЧЕСТВО
В современном мире невозможно обойтись без конкуренции. Люди постоянно соревнуются друг с другом. Именно дух соперничества позволяет спортсменам завоевывать медали, компаниям выходить на новый уровень, а людям — становиться лучшей версией себя. Но это работает только тогда, когда конкуренция здоровая.
Комментарий психолога: «Когда люди выбирают “соперничество” как стратегию выхода из конфликта, они чаще всего пренебрегают интересами других. В ход идут манипуляции, уловки, давление на оппонента. В данном случае для человека “все средства хороши”, лишь бы достичь своей цели».
Шоу «Выжить в Дубае», как и любое другое реалити, одно большое соперничество между участниками. Так, на протяжении всего сезона участники собирают коалиции, вступают в сговор и пытаются таким образом избавиться от конкурентов.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Комментарий психолога: «Приспособление чаще всего выбирают люди, которым сложно отстаивать свою точку зрения. Обычно они готовы пренебрегать своими интересами, идут на лесть и всевозможные уступки, так как есть страх стать “плохим” для оппонента».
Такая тактика подойдет, если ваш собеседник не имеет для вас большого значения, но вы хотите сохранить конструктив в переговорах.
ИЗБЕГАНИЕ
Комментарий психолога: «Избегание выбирают люди, которые не могут справиться с конфликтом. То есть это такой “нейтралитет”: и не соглашаться с оппонентом, и свою позицию не отстаивать. Вот только проблема в том, что подобные ситуации чаще всего остаются нерешенными».
Именно такую стратегию выбрала Виктория Боня в одном из выпусков шоу. Она не стала отвечать на нападки со стороны участников в ее адрес, просто промолчала. И даже уже после съемок шоу, в программе «УТРО. ТНТ» Виктория не поменяла свою позицию: «Я бы не хотела говорить плохо ни о ком. Мне кажется, зритель всё видел сам…».
«Как известно, Виктория никогда не отличалась тихим нравом, и довольно часто в конфликтах проявляла себя как сильный оппонент, всегда была готова стоять на своем и идти в конфликтах до конца. Но в данном случае поведение Виктории наглядно показывает, что человек не всегда должен идти вперед, как боевая машина. Порой стоит просто достойно промолчать, что Виктория и сделала», — комментирует Анжелика.
Такая стратегия может быть полезна только в одном случае, если вы не собираетесь продолжать отношения с оппонентом.
КОМПРОМИСС
Комментарий психолога: «Эта стратегия выхода из конфликта уже несет в себе позитивные тенденции. Все участники настроены на диалог и обсуждение возможных вариантов. Как итог, интересы оппонентов частично удовлетворяются, но для этого обе стороны стараются найти оптимальное решение, которое устроит всех».
В третьем сезоне шоу «Выжить в Дубае» приняли участие несколько семейных пар, и именно они чаще всего искали компромисс с ночевкой и распределением ролей внутри команды. В целом, на протяжении всего шоу участники чаще всего выбирали именно эту тактику, так как от решения спорных ситуаций зависел исход всей игры. А в игре, и звездной и народной команде, была нужна победа!
СОТРУДНИЧЕСТВО
Комментарий психолога: «Сотрудничество — самый выгодный способ выхода из конфликта для всех участников. Здесь ключевая позиция — суметь договориться с оппонентом из стратегии “win — win”, когда оба участника конфликта признают значимость в равной степени как своих интересов, так и оппонента».
Чаще всего у человека есть какая-то приоритетная стратегия выхода из конфликта, но в разных ситуациях мы можем проявлять себя по-разному. Во многом наше поведение зависит от того, с кем именно мы конфликтуем. Важно отметить, что иногда люди специально выбирают ту или иную стратегию выхода из сложной ситуации, потому что именно сейчас это будет выгодно.
В одном из выпусков шоу Надежда Сысоева и Саша Стоун обвинили Торнике Квитатиани в симпатии к народникам. Звездных участников не устроило, что их сокомандник слишком часто проявляет симпатию и хочет помочь соперникам. Хотя, наверняка, у него были на это свои причины, разбираться в которых никто не стал.
Чем ближе финал, тем сильнее разгораются страсти. Каждый хочет победить, и не важно, на что придется ради этой победы пойти.