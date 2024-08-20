Выжить в споре. Омский психолог рассказала о пяти стратегиях поведения в дискуссии

В мире более семи миллиардов человек. Мы все разные, но скандалим чаще всего одинаково. Как себя вести во время ссоры, мы выбираем по обстоятельствам. Поэтому сегодня с омским психологом Анжеликой Гаглоевой мы решили разобраться, как вести себя в конфликтных ситуациях, чтобы выйти из них победителем. Выделяют пять основных стратегий поведения, используя которые, можно эффективно решать возникшие проблемы.