Чудотворный список иконы Божией Матери Казанская прибудет в Хабаровск

С 3 по 6 сентября 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе в Хабаровскую епархию прибудет чудотворный список иконы Божией Матери Казанская. Это одна из самых почитаемых икон в нашем Отечестве, которая является символом побед русского воинства над врагами, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии.
Всероссийский Крестный ход с московским списком Казанской иконы, чудесным образом обретенным в прошлом году, начался 6 мая, а завершится к 4 ноября — дню чествования Казанской иконы Богородицы. Он охватит более 60 российских городов. Хабаровск не стал исключением.
В краевую столицу святыня прибудет рейсом из Иркутска 3 сентября в 6:00 утра в сопровождении митрополита Псковского и Порховского Матфея (Копылова), председателя Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь.
4 сентября после Всенощного бдения в 19:00 будет совершен Автомобильный крестный ход (6+) с Казанской иконой вокруг Хабаровска.
Икона будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Храм будет открыт для желающих помолиться и приложиться к святыне с 8:00 до 20:00. Перед чудотворным образом Божией Матери ежечасно будут совершаться молебны.
5 сентября в Спасо-Преображенском соборе будет совершена соборная Литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После нее на площади Славы, перед главным собором края, будет совершен молебен о Победе. Жители Хабаровска смогут помолиться перед Казанской иконой Божией Матери о русских воинах, защищающих нашу страну на боле брани, и об их скорейшем победоносном возвращении домой. По молитвам перед этим древним образом Матерь Божия не раз являла Свою чудесную помощь нашему народу: избавляла от врагов и напастей, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях.
6 сентября в 11:00 чудотворный образ продолжит свое путешествие по стране и будет доставлен в Петропавловск-Камчатский.