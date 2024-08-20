Чудотворный список иконы Божией Матери Казанская прибудет в Хабаровск

5 сентября в Спасо-Преображенском соборе будет совершена соборная Литургия, которую возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. После нее на площади Славы, перед главным собором края, будет совершен молебен о Победе. Жители Хабаровска смогут помолиться перед Казанской иконой Божией Матери о русских воинах, защищающих нашу страну на боле брани, и об их скорейшем победоносном возвращении домой. По молитвам перед этим древним образом Матерь Божия не раз являла Свою чудесную помощь нашему народу: избавляла от врагов и напастей, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях.