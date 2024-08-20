Декан Селезнев — о том, как России перейти к экономике высоких зарплат

Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ:
— Одна из главных задач, поставленных президентом Путиным перед правительством, промышленностью и вообще перед российской экономикой — это повышение производительности труда. Так, в указе о национальных целях развития от 7 мая нынешнего года в части цели «Устойчивая и динамичная экономика» требуется, например, обеспечить рост валового внутреннего продукта страны выше среднемирового уровня, в том числе и за счет повышения производительности труда. Эта задача вписана в общий контекст социально-экономического развития страны: очевидно, что без высокой производительности труда невозможно поднять зарплаты россиян. То есть повышение производительности труда представляет собой инструмент решения другой задачи, определенный президентом — перехода к экономике высоких зарплат. Поэтому задача роста эффективности — одна из важнейших, и тут полезно посмотреть, что у нас делается и что необходимо сделать на этом направлении.
Очень часто в общественном сознании всплывает мифологическое представление о том, что Россия страна отсталая и производительность труда у нас крайне низкая. Это совершенно не так. По данным Всемирного банка за 2023 год, ВВП на одного занятого в экономике у нас приходится без малого 83 тыс. ВВП, или добавленной стоимости (по ППС в постоянных долларах 2021 года). Это больше, чем например в Венгрии и Словакии. К тому же ВВП на одного занятого у нас сегодня на 12% выше, чем в 2014 году. По данным того же Всемирного банка, на средне- и высокотехнологичную обрабатывающую промышленность приходится 32% от всей добавленной стоимости, произведенной в обработке, примерно как в Турции и Польше. При этом надо понимать, что не все высокопроизводительные отрасли выпускают наукоемкую высокотехнологическую продукцию. Нет, высокая производительность труда — это большой объем производства при механизации, автоматизации и незначительных затратах людского ресурса. Среди отраслей российской экономики, отличающихся высокой производительностью, можно отметить, например, добывающие отрасли, где относительно небольшое число людей с использованием современных машин и технологий производят очень значительные объемы сырья, отправляемого потом на переработку или на экспорт. К числу высокопроизводительных отраслей относятся также рыболовство, металлургия, или, например, выращивание зерновых, где небольшое число работников, оснащенных современной высокопроизводительной техникой, обеспечивает производство большого объема ценной продукции.
Может показаться, что высокопроизводительные отрасли в российской экономике — это в основном сырьевые производства, опирающиеся на природную ренту. Но это не так. К отраслям с очень высокой производительностью труда относятся среди прочего воздушный и трубопроводный транспорт, грузовые железнодорожные перевозки, или, например, производство табачных изделий. Так что изготовление сложных, наукоемких изделий — это не единственный способ повышения производительности труда и решения задачи, поставленной президентом. Ключевая возможность тут — это повышение автоматизации энерговооруженности труда, что дает возможность повышать доходы работников и налоговые отчисления в бюджет.
Как можно добиться того, чтобы производительность труда росла по всему фронту, с охватом всех отраслей экономики? В большой степени эту задачу решает сегодня рост заработной платы. По оценкам, которые мы делаем в Финансовом университете, в нынешнем году заработная плата в реальном исчислении, то есть скорректированная на инфляцию, вырастет не меньше чем на 7−8%. В прошлом году она выросла еще больше, на 8,5%, и в 2025 году опережающий рост фонда оплаты труда очевидно не прекратится. Устойчивый рост расходов на персонал ставит перед предпринимателями задачу сокращения издержек, чтобы себестоимость не росла слишком быстро. Этого можно добиться за счет ускоренной механизации и автоматизации технологических процессов. Проще говоря, когда землекопы слишком дороги, становится выгодным приобретение экскаватора. Очевидно, что дефицит рабочих кадров в России в ближайшие годы будет только расти, в том числе и по чисто демографическим причинам. Так что более высокий уровень автоматизации — это магистральное направление сохранения эффективности предприятий. Но для этого необходимы специальные меры поддержки для приобретения высокопроизводительного оборудования. Такие программы в России действуют, но, к сожалению они не носят всеобъемлющего характера. А в условиях коммерческого кредита по ставкам более 20% годовых инвестиции в оборудование и повышение производительности труда теряют смысл. В этих условиях предпринимателям приходится перекладывать растущие зарплаты в себестоимость продукции, что еще больше разгоняет инфляцию. Так что получается, что запретительные ставки на кредиты вместо того, чтобы сдерживать рост цен, его разгоняют еще больше. Эту проблему надо как-то решать, если мы действительно хотим роста эффективности производства. Центробанк, наконец, должен понять, что его политика дорогих денег не сдерживает рост цен, а его подхлестывает. Очевидно, что в части денежно-кредитной политики настало время более взвешенных, разумных решений, причем, с акцентом именно на экономический рост и развитие реального сектора.
Одновременно с повышением производительности труда в традиционных отраслях перед нами стоит задача освоения производства сложной, наукоемкой продукции. В этой части несколько «подходов к снаряду» у нас уже было. И не все они, скажем мягко, были удачными, яркий пример — Роснано, с долгами которого еще не разобрались до конца. Пока что не «взлетел» в полной мере и инновационный центр «Сколково», на который в свое время возлагались большие надежды как на российскую Кремниевую долину. До недавнего времени как-то не сходились вместе три основные составляющие активного инновационного роста: стартапы, созданные талантливыми инженерами, государственный спрос на инновации, а также приоритетное и доступное венчурное финансирование проектов. Но вот совсем недавно мы узнали об успешном инновационном прорыве, полностью соответствующем всем канонам и правилам. Речь о «Народном ВПК», который был широко представлен на форуме «Армия-2024». На площадке форума были представлены свыше 250 экспонатов от 100 компаний — дистанционные системы управления оружием, наземные транспортные роботы, воздушные дроны, собранные из подсобных материалов, сочетающие высокую эффективность и низкую стоимость — словом, огромный арсенал возможностей, позволяющих повысить эффективность российской армии в зоне спецоперации на Украине. Очень важно, что «Народный ВПК» теперь действует при полной поддержке Министерства обороны, что позволяет собрать воедино все три ключевые условия успеха: талантливых изобретателей, государственный заказ и возможности льготного финансирования проектов. Будем надеяться, что если этот успешный опыт будет изучен и применён в других отраслях экономики как модель эффективного, очень удачного инновационного прорыва, который будет способствовать появлению в России по-настоящему развитой инновационной экономики, о которой говорил президент в мае нынешнего года.