Декан Селезнев — о том, как России перейти к экономике высоких зарплат

Как можно добиться того, чтобы производительность труда росла по всему фронту, с охватом всех отраслей экономики? В большой степени эту задачу решает сегодня рост заработной платы. По оценкам, которые мы делаем в Финансовом университете, в нынешнем году заработная плата в реальном исчислении, то есть скорректированная на инфляцию, вырастет не меньше чем на 7−8%. В прошлом году она выросла еще больше, на 8,5%, и в 2025 году опережающий рост фонда оплаты труда очевидно не прекратится. Устойчивый рост расходов на персонал ставит перед предпринимателями задачу сокращения издержек, чтобы себестоимость не росла слишком быстро. Этого можно добиться за счет ускоренной механизации и автоматизации технологических процессов. Проще говоря, когда землекопы слишком дороги, становится выгодным приобретение экскаватора. Очевидно, что дефицит рабочих кадров в России в ближайшие годы будет только расти, в том числе и по чисто демографическим причинам. Так что более высокий уровень автоматизации — это магистральное направление сохранения эффективности предприятий. Но для этого необходимы специальные меры поддержки для приобретения высокопроизводительного оборудования. Такие программы в России действуют, но, к сожалению они не носят всеобъемлющего характера. А в условиях коммерческого кредита по ставкам более 20% годовых инвестиции в оборудование и повышение производительности труда теряют смысл. В этих условиях предпринимателям приходится перекладывать растущие зарплаты в себестоимость продукции, что еще больше разгоняет инфляцию. Так что получается, что запретительные ставки на кредиты вместо того, чтобы сдерживать рост цен, его разгоняют еще больше. Эту проблему надо как-то решать, если мы действительно хотим роста эффективности производства. Центробанк, наконец, должен понять, что его политика дорогих денег не сдерживает рост цен, а его подхлестывает. Очевидно, что в части денежно-кредитной политики настало время более взвешенных, разумных решений, причем, с акцентом именно на экономический рост и развитие реального сектора.